Sabato al Palazzo Ducale di Parete è stato presentato il libro “Opus Dei: Una storia”, scritto da José Luis González Gullón e John F. La pubblicazione ripercorre l’evoluzione e l’identità dell’istituzione. La presentazione ha attirato l’attenzione di un pubblico interessato alla storia e alla natura dell’organizzazione.

Presentato sabato al Palazzo Ducale di Parete, il volume “Opus Dei: Una storia”, firmato da José Luis González Gullón e John F. Coverdale. Un’opera che ripercorre, con taglio storico e analitico, l’evoluzione dell’istituzione dalla fondazione fino ai giorni nostri. A presiedere al tavolo della presentazione il Vescovo di Aversa Mons. Angelo Spinillo. Al centro del libro i passaggi chiave che hanno segnato la crescita dell’Opus Dei, letti attraverso una lente non solo storica, ma anche teologica e sociologica. Un lavoro che si propone come strumento di conoscenza e riflessione su una delle realtà più discusse e influenti del panorama religioso contemporaneo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - “Opus Dei: Una storia”, il libro che racconta evoluzione e identità dell’istituzione

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