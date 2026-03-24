Un'operazione denominata «Borotalco» ha portato al sequestro di una grande quantità di tabacco al porto di Genova. L'iniziativa è stata condotta dall'Ufficio del Procuratore pubblico europeo di Torino, che ha smantellato una rete di contrabbando di tabacco coinvolgente diversi paesi europei.

L’Ufficio del Procuratore pubblico europeo (Eppo) di Torino ha smantellato una rete di contrabbando di tabacco attiva tra Italia, Francia, Polonia, Svizzera e Regno Unito. L’operazione coordinata, conclusa oggi, ha portato a diversi arresti e al sequestro di oltre 40 tonnellate di prodotti del tabacco illegali. L’indagine, chiamata «Borotalco», è nata dall’analisi di movimenti sospetti di container in arrivo al porto di Genova. Questo ha permesso di individuare un’organizzazione criminale transnazionale con base operativa nel Regno Unito e ramificazioni in Europa, Africa e Asia. Secondo quanto emerso, il tabacco veniva dichiarato come proveniente da Armenia, Dubai e Spagna, ed entrava in Italia attraverso il porto di Genova. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Operazione «Borotalco»: maxi sequestro di tabacco al porto di Genova

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