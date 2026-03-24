Open VAR | il chiarimento ufficiale e definitivo sul tocco di mano di Pongracic

Durante l’ultima puntata di Open VAR trasmessa su DAZN, è stato fornito un chiarimento ufficiale riguardo a un episodio controverso della recente giornata di campionato, in cui si discuteva di un possibile tocco di mano di Pongracic in occasione della partita tra Fiorentina e Inter. La trasmissione ha analizzato le immagini e le decisioni prese dall’arbitro in merito a quell’azione.

Open VAR. L’ultima puntata di OpenVAR, trasmessa su DAZN, ha gettato nuova luce su uno degli episodi più discussi dell’ultimo turno di campionato: il presunto fallo di mano di Pongracic durante la sfida tra Fiorentina e Inter. I nerazzurri avevano protestato con forza per un tocco avvenuto nel cuore dell’area di rigore su un cross proveniente dalla destra, ma la terna arbitrale ha mantenuto la calma. Grazie ai dialoghi resi pubblici, è stato possibile ricostruire la dinamica decisionale tra Colombo e la sala VAR di Lissone, guidata per l’occasione da Maresca. L’audio rivela una sintonia immediata tra campo e tecnologia. Colombo, in diretta, ha subito escluso la massima punizione esclamando: “ No, rimbalza ma il braccio è attaccato “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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Per Open Var la mano di #Pongracic non era punibile x.com