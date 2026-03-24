Omicidio Maione annullato l' arresto in carcere di Clemente Amodio detto o' luong

Annullato l’arresto in carcere per Clemente Amodio, detto "o’ luong", ritenuto dagli inquirenti il killer di Antonio Maione, vittima innocente uccisa a dicembre 2000 nella feroce faida che insanguinò Napoli Est. La decisione del Tribunale del Riesame, che ha accolto l’istanza presentata dai legali di Amodio — gli avvocati Leopoldo Perone, Mauro Zollo e Valerio Spigarelli — ribaltando l’ordinanza scattata lo scorso anno. La Corte di Cassazione aveva già in due occasioni annullato l’arresto, ma l’ultima parola è arrivata ora dai giudici del Riesame, che avrebbero ritenuto insufficienti gli elementi raccolti dagli inquirenti sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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