Omicidio Donato Monopoli i genitori stremati | Verità presa a schiaffi ponete fine a questo strazio

Condannati al dolore, oramai da 8 anni, i genitori di Donato Monopoli dovranno attendere il 13 luglio per conoscere l'esito delle condanne ai due imputati di Foggia accusati per la morte del ragazzo di Cerignola, deceduto nel maggio del 2019, dopo sette mesi di agonia cominciati il 6 ottobre 2018. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Lo strazio dei genitori: "Sei il nostro angelo. Ci commuove vedere tutto questo amore"

La figlia usa il cellulare di nascosto, i genitori la massacrano di botte: “Presa a schiaffi, pugni e bastonate”Presso il tribunale di Cuneo si sta celebrando il processo per i genitori di una 17enne accusati di aver preso a schiaffi, pugni e bastonate la...

Contenuti e approfondimenti su Omicidio Donato Monopoli

Temi più discussi: La mamma di Donato in lacrime: Da 8 anni mi alzo e vado nella sua cameretta sperando sia stato solo un sogno - FoggiaToday; Morì dopo una rissa in discoteca, oggi il nuovo processo d’appello per la morte del cerignolano Donato Monopoli; Omicidio Donato Monopoli, i genitori: Un incubo di 8 anni, noi condannati all'ergastolo del dolore; Omicidio Monopoli, i genitori di Donato non mollano: Vogliamo giustizia, quella che nostro figlio merita - FoggiaToday.

Omicidio Donato Monopoli, i genitori: Un incubo di 8 anni, noi condannati all'ergastolo del doloreAl via il processo bis per la morte di Donato Monopoli, 26enne di Cerignola, in seguito a un pestaggio in discoteca a Foggia ... rainews.it

Donato Monopoli, iniziato l’Appello bis: discussione in aula, rinvio a luglio per le replicheSi è aperto con la discussione delle parti il processo d’Appello bis a Bari per la morte di Donato Monopoli, il 26enne di Cerignola deceduto dopo mesi di agonia in seguito al pestaggio avvenuto nel 20 ... immediato.net

Al via a Bari l'appello bis per l'omicidio di Donato Monopoli: il padre del giovane di Cerignola parla di un'udienza "emotivamente durissima". Prossimo appuntamento il 13 luglio per repliche e sentenza facebook

Omicidio Monopoli, i genitori di Donato non mollano: "Vogliamo giustizia, quella che nostro figlio merita" x.com