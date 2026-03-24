Oltre lo showroom | come la realtà aumentata e l’AI stanno ridefinendo l’e-commerce di arredamento nel mondo

Arredare una casa è, per sua natura, un atto di immaginazione. Davanti a una stanza vuota o a un angolo da rinnovare, proiettiamo desideri, colori e volumi, cercando di anticipare quella sensazione di “focolare” che solo il mobile giusto sa dare. Tuttavia, per decenni, l’acquisto di arredamento online è stato accompagnato da un sottile velo di ansia: “Starà bene con il pavimento?”, “Il colore sarà lo stesso della foto?” o, ancora più pragmaticamente, “Ci starà fisicamente in questo spazio?”. Oggi, questa barriera psicologica sta crollando. Non stiamo semplicemente assistendo a una digitalizzazione dei cataloghi, ma a una vera e propria rivoluzione sensoriale. 🔗 Leggi su Zon.it

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