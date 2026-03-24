Due concetti cardine della tradizione induista, Dharma e Moksha, diventano il filo conduttore di un racconto che va oltre lo sport per interrogarsi sul senso della vita. È da qui che nasce " Moksha Dharma – Oltre il ring ", il romanzo d’esordio dei giovani autori valdarnesi Raja Sethi e Stefano Bernini, pubblicato da Edizioni Lavoro – Avagliano Editore. Il titolo richiama i due principi fondamentali: da un lato il Dharma, inteso come dovere etico e ordine da seguire, dall’altro il Moksha, ovvero il traguardo ultimo del percorso spirituale. Temi che si riflettono nella storia di Arjun Singh, protagonista del libro, giovane pugile di origini indiane cresciuto in Italia, deciso a trovare nel ring la propria strada di riscatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Oltre il ring". Il libro tra sport e induismo

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