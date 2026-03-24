"Matilde Capecchi-Margherita Silenziosa", l’associazione fondata dai genitori della giovane di Casalguidi che ci ha lasciato nel 2020 ha approvato il bilancio pochi giorni fa, pubblicando le donazioni effettuate grazie alle iniziative organizzate e che ammontano a 62.850 euro. Buona parte della somma (40.500 euro) è andata alla Fondazione Pisana per la Scienza: 25.500 per acquistare il micromanipolatore di precisione presentato nei mesi scorsi, mentre i restanti 15mila hanno finanziato progetti di ricerca e studio sui sarcomi. 17mila euro sono stati donati alla Fondazione Bianca Garavaglia di Milano, per finanziare studi su un progetto di immunoterapia basato sulle cellule "Car-T", e poco più di 5mila euro per l’altalena nel giardino intitolato proprio a Matilde a Casalguidi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oltre 62mila euro di donazioni in memoria di Matilde Capecchi

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