Un artista genovese ha pubblicato un messaggio di cordoglio su Instagram, ricordando il cantautore e rapper Gino Paoli, recentemente scomparso. Tra i colleghi, Olly, Alfa e Bresh hanno espresso il loro dolore per la perdita, con parole di ringraziamento e ricordo. La notizia della morte di Paoli ha suscitato reazioni di cordoglio tra diversi artisti della scena musicale locale.

"Che fortuna conoscerti, fu una giornata memorabile. Condoglianze alla famiglia, ciao Gino". Ricorda così su Instagram il grande Gino Paoli, il cantautore e rapper, di origini genovesi, Bresh. È uno degli artisti genovesi, che ha voluto rendere omaggio al concittadino scomparso oggi a 91 anni. Sempre sui social, pochi minuti dopo la notizia dell'addio, la dedica di Olly, vincitore dell'edizione 2025 del festival di Sanremo: un cuore rosso su sfondo nero e la canzone "Il cielo in una stanza". A unirsi al cordoglio anche il cantautore Alfa, anche lui genovese: "È stato un gigante della musica italiana e un rivoluzione della canzone, uno di quelli che hanno fatto davvero la storia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Olly, Alfa, Bresh: il dolore degli artisti genovesi per l'addio a Gino Paoli

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