Olimpia non impari mai | anche a Monaco arriva con la lingua di fuori

A Monaco, l’Olimpia si presenta ancora una volta con comportamenti inappropriati. Nonostante le ripetute situazioni simili, la squadra continua a mostrare difficoltà nel mantenere un atteggiamento professionale. La scena si ripete, lasciando ancora una volta spazio a commenti e critiche da parte degli osservatori presenti.

Montecarlo, 24 marzo 2026 – È sempre lo stesso film. Davvero incredibile, ma ormai quasi ci si è abituati. Anche a Montecarlo va in scena l’ormai troppo classica partita dell’Olimpia Milano: oltre 30 minuti perfetti e un ultimo quarto in cui si rovina tutto quel che i biancorossi avevano costruito nei precedenti tre. Così a vincere è il Monaco dopo che Milano aveva giocato una partita fantastica nel Principato rimanendo spesso anche con la doppia cifra di vantaggio. Finisce 90-85 e adesso le speranze di play-in si riducono davvero al lumicino. Su e giù. Diventa difficile commentare l’ennesima partita bifronte dove Shields è il migliore riferimento offensivo (35 da 2 e 36 da 3) e LeDay gioca bene fino al 30’ con 9 da 2 e 23 da 3, mentre Brooks praticamente non si presenta (5 punti con 27 al tiro). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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