Il 13 marzo è stato pubblicato il nuovo singolo di OkeyChico, che affronta il tema dei pregiudizi ricevuti fin dall'infanzia. L'artista ha dichiarato che, durante la scrittura dei brani, si sente più felice che arrabbiato. L'intervista si focalizza su questo pezzo e sulle emozioni legate alla creazione musicale.

Il 13 marzo è uscito l’ultimo singolo di OkeyChico, un brano che parla dei pregiudizi che gli hanno addossato sin da piccolo. Il rapper emergente ci ha portato all’interno del suo percorso, facendo emergere le difficoltà dell’inizio e la gioia di esserci. La voglia di riscatto si sente in ogni sua parola Cosa succede quando sei ancora immerso nel buio e il Rap è l’unica luce in fondo al tunnel? OkeyChico, un rapper emergente di 21 anni di Baggio, un quartiere periferico di Milano, si è raccontato in un’intervista ai nostri microfoni in occasione dell’uscita del suo nuovo singolo. Da ogni barra di OkeyChico fuoriesce la realtà nuda di periferia, perché lui quella realtà la vede ogni giorno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - OkeyChico dopo il nuovo singolo: ‘Quando scrivo sono più felice che arrabbiato’ | INTERVISTA

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