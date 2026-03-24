Una vicenda che coinvolge il passaggio da oggetti di lusso a semplici gelati ha suscitato sorpresa tra i residenti. La trasformazione si è verificata senza annunci ufficiali o spiegazioni pubbliche, lasciando molti a chiedersi cosa sia realmente accaduto. La situazione ha catturato l’attenzione di chi segue le notizie locali, generando discussioni tra chi cerca di capire i motivi di questa improvvisa svolta.

Oh ragazzi, qui la storia pare una di quelle da raccontà al bar col caffè in mano e la testa che fa “ma icché sarà successo davvero?”. Un negozio del centro di Arezzo, un punto vendita di usato di lusso. Si parte con un bel cartello: “chiuso per ferie dal 23 gennaio al 5 febbraio”. E fin qui, tutto nella norma: uno dice, vabbè, si riposano un po’, torneranno più belli di prima. E invece. zac! Passa qualche settimana e cambia la musica: spunta un altro foglio, più serio, più tecnico, con scritto che il locale cambia destinazione d’uso. Da negozio a attività artigianale. Tradotto: via le borse, arrivano i gelati. Oh, capito bene: da “luxury & vintage” a coni e coppette. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Oh via, da borse di lusso a gelati: qui si cambia tutto e senza dì nulla a nessuno

Articoli correlati

TerRadice, un direttivo in “rosa“: "Qui nessuno si senta straniero. Per una comunità senza barriere"Quasi tutto in rosa il direttivo di TerRadice, un’associazione nata a Lodi nel 2024 che vuole essere condivisione, comunità, promozione,...

Leggi anche: Super Bowl, i soliti Patriots: da Belichick-Brady a Vrabel-Maye cambia tutto per non cambiare nulla

Una raccolta di contenuti su Oh via da borse di lusso a gelati qui...

Temi più discussi: Le borse di Hermès e Chanel diventano sculture di marmo. Arte o kitsch?; Gwyneth Paltrow mette all'asta 250 capi del suo guardaroba personale; La borsa Gucci Giglio è la it-bag relaxed (e capiente) che riflette una nuova idea di lusso; La coda da Chanel in Montenapoleone: C’era la ressa come da Zara.

Borse griffate, riciclo e capelli Anni 70: in via Frattina arrivano le E-lussoSono state presentate per la prima volta presso il Salone Franco e Cristiano Russo Parrucchieri di via Frattina le collezioni di borse ed accessori della linea Be-Eco Centric di E-Lusso che nascono ... affaritaliani.it

Borse, escalation di furti: due colpi in 10 mesi da Valentino, a Capri in un hotel di lusso le it-bag delle clienti sostituite con copieGriffate, eleganti e costosissime: sono le borse di marca il nuovo obiettivo delle bande di ladri. Accessori di lusso da rivendere in rete o nel mercato parallelo delle app per un giro d’affari ... ilmessaggero.it

Ieri, in apertura, le Borse hanno invertito la rotta: il petrolio è crollato vertiginosamente, l’indice della paura Vix, che misura la volatilità, si è immediatamente sgonfiato. Il motivo La decisione annunciata dal presidente degli Stati Uniti di rinviare di 5 giorni l'ulti - facebook.com facebook

Le Borse asiatiche chiudono in rialzo, si guarda ad un accordo Usa-Iran. Bene Tokyo e la Cina. Lo yen si rafforza sul dollaro #ANSA x.com