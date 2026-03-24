Oggi si svolge la prima eliminazione nel Grande Fratello VIP 2026, con sette concorrenti ancora in gara: Dario, Lucia, Nicolò, Francesca, Paola, Raimondo e Marco. La puntata deciderà chi tra loro dovrà lasciare il programma, mentre si discute se questa edizione stia ottenendo risultati soddisfacenti o meno. I numeri e le reazioni del pubblico sono al centro di alcune valutazioni sulla trasmissione.

I l Grande Fratello VIP 2026 è un flop? La domanda circola da una settimana e, numeri alla mano, il sospetto c’è. La prima puntata è stata vista da 2.146.000 telespettatori con il 18,35% di share, mentre la seconda è scesa a 1.672.000 spettatori e il 14,3%. Stasera, martedì 24 marzo, va in onda la terza alle 21:20 annunciate. Con tutta probabilità, però, inizierà alle 22:00, come già accaduto nelle due precedenti, con grande disappunto dei fan del reality che su X si lamentano con sempre maggiore costanza. Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti della nuova edizione X Leggi anche › La puntata con gli ascolti più bassi di sempre: il “Grande Fratello Vip 2026” va subito giù Grande Fratello Vip 2026, anticipazioni terza puntata, nomination, sondaggi, news. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Oggi la prima eliminazione: chi lascerà il gioco tra Dario, Lucia, Nicolò, Francesca, Paola, Raimondo e Marco?

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