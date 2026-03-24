San Oscar Romero, vescovo e martire lottò per i poveri e gli oppressi di El Salvador. Fu ucciso mentre stava celebrando la Santa Messa. La Chiesa, oggi 24 marzo, ricorda san Oscar Romero, vescovo che si adoperava per la difesa dei diritti dei poveri e degli oppressi e divenne martire ucciso mentre celebrava l’Eucarestia. “Un vescovo potrà morire, ma la Chiesa di Dio che è il popolo, non perirà mai“, diceva questo Santo durante la dura lotta che intraprese per difendere tutti coloro che vivevano nella miseria e nel dolore. Con il nome di Óscar Arnolfo Romero Galdámez nasce il 15 agosto 1917 nella cittadina di Ciudad Barrios, nella Repubblica di El Salvador, figlio di un telegrafista. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 24 marzo, San Oscar Romero: il vescovo dei poveri ucciso durante la Messa

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