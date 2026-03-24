Nuove opportunità occupazionali a Qualiano: il supermercato Decò è alla ricerca di un macellaio e di un salumiere da inserire nel proprio organico. Nuove opportunità di lavoro nel settore alimentare. Arrivano nuove opportunità occupazionali a Qualiano. Il supermercato Decò, realtà ben radicata nel territorio e punto di riferimento per la grande distribuzione alimentare, ha avviato la ricerca di un macellaio e un salumiere da inserire nel proprio punto vendita. Si tratta di una doppia figura professionale centrale per il funzionamento dei reparti freschi, ambiti che rappresentano uno degli elementi qualificanti dell’offerta commerciale della catena. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Offerta di lavoro a Qualiano: Decò cerca un macellaio e un salumiere

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