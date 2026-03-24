Il trailer del live-action di Oceania è stato rilasciato e presenta molte scene identiche a quelle del film d'animazione originale. Il film, con la partecipazione di Dwayne Johnson, uscirà nelle sale il 19 agosto. La somiglianza tra le due versioni ha suscitato alcune discussioni tra i fan, che si chiedono se fosse davvero necessario realizzare una nuova versione di questa storia.

È una Disney, diciamolo pure, un po' pigra quella che si sta muovendo in questi anni, considerando che dopo aver quasi finito di girare tutti i live-action dei suoi successi più luminosi - alcuni più riusciti di altri. Come Aladdin, forse il migliore oltre che decisamente più interessante di flop clamorosi come Biancaneve e, fortunatamente solo in streaming, Pinocchio, verso il quale gli eredi di Collodi avrebbero potuto tranquillamente avanzare una causa legale dalla vittoria assicurata -, la compagnia sta decidendo di trasformare in carne e ossa storie più recenti come, appunto, Oceania. Sono operazioni che sulla carta rappresentano... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Oceania: il primo trailer del live-action è identico all'originale, ma ce n'era bisogno?

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