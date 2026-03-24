Nel 2025, nelle Marche gli occupati sono cresciuti dell’1,1% (7mila in più rispetto al 2024), sopra la media italiana (+0,8%), ma con diverse velocità nelle province. In questo scenario, infatti, spicca quella di Macerata che con 134mila occupati registra l’aumento più marcato a livello regionale: +6,1%, pari a 8mila occupati in più. Fermo chiude con 70mila occupati e una crescita dello 0,8%, pari a mille occupati in più, mentre Ascoli scende a 91mila occupati con un calo del 2,0%, pari a 2mila occupati in meno. Nel dettaglio dei settori, Macerata conferma una forte dinamicità nei servizi (+ 10,6% con 8 mila occupati in più), e nel manifatturiero (+4,5%), mentre le costruzioni risultano in calo (-27,4%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Occupazione col segno positivo. In provincia i servizi trainano il lavoro

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