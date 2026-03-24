Occasione persa Meloni e quell’incubo di vivacchiare

È una sconfitta durissima, molto al di là delle più cupe paure, quella di Giorgia Meloni. Lei lo sa e si vede che lo sa anche se cerca come può di mascherarlo nel video con cui, a spoglio delle schede ancora in corso, riconosce la secca sconfitta. Messaggio cortissimo, appena 46 secondi, e teso come nessun altro nonostante l’encomiabile tentativo di sorridere: «I cittadini hanno deciso e noi come sempre rispettiamo la loro decisione. Resta chiaramente il rammarico per un’occasione persa di modernizzare l’Italia ma questo non cambia il nostro impegno per continuare con serietà e determinazione a lavorare per il bene della nazione e per onorare il mandato che ci è stato affidato». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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