La concessionaria e service A&C Motors presenta le novità del marchio Volkswagen: "Da oltre 60 anni siamo il punto di riferimento degli automobilisti a Napoli e provincia”. Oltre sessant'anni di storia. Sei decadi durante le quali A&C Motors, concessionaria e Service Volkswagen si è affermata come un punto di riferimento per tutti i guidatori di Napoli e Campania. Dai nuovi modelli della casa tedesca, all'Usato Certificato, passando per un servizio di officina che garantisce una verifica accurata dello stato del veicolo. È quanto si può trovare nella sede di Torre Annunziata, in via Piombiera 127. “Abbiamo accompagnato generazioni... 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

Nuova Volkswagen T-Roc. Presentato da Eurocar Bergamo il Suv leader dal comfort intelligente e dall’anima ibridaLa nuova Volkswagen T-Roc alza l’asticella della comodità con interni premium, head-up display proiettato sul parabrezza e sedili ergonomici con...

Leggi anche: Volkswagen T-Roc è tutta nuova: la prova completa

2026 Volkswagen T-Roc - Exterior and interior details

Altri aggiornamenti su Nuovo Volkswagen

Temi più discussi: Nuovo Volkswagen T-Roc rivoluziona il mercato dei SUV; Scontato e a meno di 100 euro al mese, il SUV di Volkswagen è ancora in offerta: puoi acquistarlo subito al nuovo prezzo; Nuova Volkswagen Tiguan R: oltre 300 CV e una scelta sorprendente sotto il cofano; Volkswagen T-Roc: la campagna social con Winnie Harlow [VIDEO].

Nuovo Volkswagen T-Roc rivoluziona il mercato dei SUVLa concessionaria e service A&C Motors presenta le novità del marchio Volkswagen: Da oltre 60 anni siamo il punto di riferimento degli automobilisti a Napoli e provincia. napolitoday.it

Scontato e a meno di 100 euro al mese, il SUV di Volkswagen è ancora in offerta: puoi acquistarlo subito al nuovo prezzoSconto più costo della rata inferiore ai 100 euro al mese. Il SUV di Volkswagen è di nuovo in offerta. Ecco quanto costa fino a fine marzo ... reportmotori.it

Si presenta con un camuffamento mimetico ed è contraddistinto dal nuovo linguaggio di design Volkswagen "Pure Positive", caratterizzato da linee nette, proporzioni equilibrate e un aspetto premium facebook