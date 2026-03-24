Nuovo stadio Cagliari giornata chiave in Consiglio comunale | attese decisioni importanti Ultime

Oggi il Consiglio comunale di Cagliari si riunisce per discutere dell’approvazione del progetto per il nuovo stadio. La seduta rappresenta un momento cruciale, con diverse decisioni attese riguardo alle modalità di realizzazione e alle autorizzazioni necessarie. La discussione coinvolge sia aspetti amministrativi che tecnici, e si concentra sulle questioni relative alla costruzione e alla gestione dell’impianto.

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