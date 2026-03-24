I nuovi smartphone di Honor si preparano a cambiare look. Dopo i modelli della serie 500, lanciati a fine 2025, le prime anticipazioni sulla gamma successiva suggeriscono un’evoluzione stilistica importante, con richiami evidenti ai top di gamma di Apple. Secondo i render condivisi da WinFuture, i futuri Honor 600 e Honor 600 Pro adotteranno un design molto più vicino a quello degli iPhone 17 Pro, segnando un netto cambio di direzione rispetto alla generazione precedente. L’elemento che colpisce subito è il comparto fotografico posteriore. Il cosiddetto “plateau”, ovvero il modulo rettangolare con angoli arrotondati che racchiude le fotocamere, ricorda da vicino quello degli ultimi iPhone. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Nuovi Honor 600: autonomia da record e design che ricorda Apple

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