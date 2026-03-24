Nuovi argini opere di difesa e alvei più capienti | lavori al Chero e al Chiavenna

Sono stati avviati otto interventi di consolidamento e potenziamento degli alvei e delle opere di difesa lungo i corsi d’acqua che attraversano il territorio regionale, da Piacenza fino alla costa. Gli interventi prevedono la costruzione di nuovi argini, lavori di consolidamento delle sponde e miglioramenti strutturali per aumentare la capacità di deflusso dei fiumi e dei torrenti.

Otto interventi per la messa in sicurezza di fiumi e torrenti, in tutto il territorio regionale da Piacenza fino alla costa. È il programma di opere che la Regione Emilia-Romagna sosterrà con un nuovo stanziamento di quasi 24 milioni, provenienti da un decreto del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, in accordo con il ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare. In località San Vincenzo di Cadeo, verrà costruito un corpo arginale per contenere le onde di piena del torrente Chero, con 1,5 milioni di euro. Sempre nel Piacentino, a Caorso, il torrente Chiavenna sarà interessato da lavori di consolidamento, ripristino e nuove opere idrauliche per 3,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Nuovi argini, opere di difesa e alvei più capienti: lavori al Chero e al Chiavenna Articoli correlati Leggi anche: “La città più romantica e tranquilla delle Alpi”: il The Guardian fa scoprire Chiavenna al mondo Al via i lavori per la rigenerazione del parco nord (più di 4 ettari): previsti sport, natura e nuovi servizi [FOTO]Iniziano i lavori per la rigenerazione degli oltre 4 ettari del parco nord di Pescara al cui interno saranno tre gli elementi distintivi: sport,... Tutto quello che riguarda Nuovi argini Temi più discussi: Lavori all’area estrattiva. Ca’ Bianchi, su gli argini; Regione, pubblicato il bando per la manutenzione del canale Passo di Rigano; Tre milioni per la manutenzione di 4 torrenti: Fondamentale per prevenire le catastrofi; Ornavasso, gli argini non collaudati e il dubbio altezze. Difesa del suolo. Nuovi argini, opere di difesa e alvei più capientiOtto interventi per la messa in sicurezza di fiumi e torrenti, in tutto il territorio regionale da Piacenza fino alla costa. È il programma di opere che la Regione Emilia-Romagna sosterrà con un nuovo ... sassuolo2000.it Difesa del suolo, 24 milioni di euro per la sicurezza idraulica: interventi anche nel Ravennate e sulla costa romagnolaNuovi argini, casse di espansione, alvei più capienti e interventi sul litorale: la Regione Emilia-Romagna mette in campo un pacchetto di opere da circa ... ravennanotizie.it #InCercaDiPace #SalaLettura La pace va sempre a piedi lenta come la tessitura del ragno ha l’odore d’incenso scoppia fragorosa come un torrente in piena e …troverà nuovi argini Buona domenica x.com . Prosegue il cantiere del Rio Gerardo con la formazione dei nuovi argini di progetto. Una protezione necessaria per gli abitati limitrofi. --- https://www.edilgrimaldi.it - facebook.com facebook