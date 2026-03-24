Il progetto si articola in una serie di azioni integrate che mettono al centro l’orientamento, la formazione e il raccordo tra domanda e offerta di lavoro. Sono previsti momenti di incontro e confronto sui temi dello sviluppo del territorio, attività laboratoriali su ambiti strategici come turismo, pesca, commercio, educazione digitale, intelligenza artificiale e discipline STEM, oltre a percorsi dedicati all’empowerment femminile. Accanto a queste attività, saranno promossi anche incontri e iniziative in contesti esterni alla città, con l’obiettivo di ampliare le opportunità formative e favorire il confronto con altre realtà. Elemento centrale del progetto è l’attivazione dell’“Orientation Desk” presso il Comune di Manfredonia, in Piazza del Popolo n. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Nuove opportunità per i disoccupati: a Manfredonia c’è “Fare Orientamento”

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