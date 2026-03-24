Nuova sede per il mercato del lunedì a Bari | è boom di presenze nel Park&Ride ecco cosa cambia

Il mercato settimanale di merci varie di Bari ha una nuova casa temporanea. Lunedì mattina l'assessore allo sviluppo locale, Pietro Petruzzelli, ha effettuato un sopralluogo nell'area del park&ride di corso Vittorio Veneto (angolo via Brigata Bari), dove sono stati trasferiti i banchi che fino a due settimane fa occupavano via Portoghese. Il trasferimento si è reso necessario per consentire il completamento dei lavori relativi al primo tratto della corsia delle linee Verde e Blu in via di Maratona. Si tratta di una soluzione ponte: la sede definitiva del lunedì sarà infatti il grande park&ride di via Tommaso Fiore, attualmente in fase di realizzazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Una selezione di notizie su Nuova sede

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