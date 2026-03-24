Nuova emissione Btp Short Term e indicizzati via alle aste di marzo | i rendimenti

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato una nuova emissione di titoli di Stato, con un’asta programmata in questa fine di marzo che coinvolge Btp Short Term e Btp indicizzati all’inflazione europea ( Btp€i ) a 5 e 10 anni. Il calendario del Mef prevede la prenotazione da parte del pubblico entro il 24 marzo, mentre le domande in asta dovranno essere presentate entro le 11:00 del 25 marzo. L’asta supplementare si terrà il giorno successivo, con regolamento fissato al 27 marzo. Nuova asta di Btp. Nel dettaglio, il Tesoro offrirà: Btp Short Term con scadenza 28 febbraio 2028 e cedola annuale del 2,20% per un importo compreso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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