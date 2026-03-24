La Rai ha avviato una nuova stagione di programmi televisivi su Raiuno, tra cui quelli condotti da Milly Carlucci. Contestualmente, è stata introdotta un'imposta sul valore aggiunto applicata ai telespettatori che seguono le trasmissioni durante la primavera. La questione riguarda la differenza tra le versioni di “Canzonissima” e il passato “Techetechetè”.

L’imposta sul valore aggiunto televisivo, viene applicata ai telespettatori di Raiuno con i programmi di primavera di Milly Carlucci. Una tassa inesorabile che quest’anno scontiamo con il ritorno della fintavera “Canzonissima”. L’esordio, sabato sera, beneficiando dell’effetto curiosità, non è andato male in termini percentuali, con un punto meno della corazzata del serale di “Amici”, ma non garantiamo lo stesso effetto per le settimane pasquali. Dissentiamo anche dai social che hanno ribattezzato il programma “Cantando con le stelle”, perché la similitudine, a nostro avviso, non si attaglia, perché ci è parso piuttosto una sorta di “Techetechetè” rianimato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Nuova ”Canzonissima” o vecchio “Techetechetè”?

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