La sezione in cui il No ha vinto con più margine? E’ la numero 33, zona San Martino per Galceti e via del Cilianuzzo, con il 65.7%. Per il Sì il risultato migliore è stato messo a segno alla Castellina, sezione 48: magra consolazione per gli sconfitti del referendum aver ottenuto il 67.5%, la vittoria con maggiore distacco. La sezione che più si avvicina al risultato finale della città è invece la 16, zona Chiesanuova: seggio pilota, visto che il Sì ha vinto con il 54.47% (in tutta Prato il 54.44%). C’è stato anche un pareggio, alla sezione 1 in centro storico con 220 voti per parte, mentre la sezione in cui il successo è arrivato sul filo di lana è la 65, zona viale Vittorio Veneto, dove il No ha vinto con un solo voto di scarto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Numeri, classifiche e curiosità. Il No trionfa a Nord e a Mezzana. Per il Sì la Pietà e la Castellina

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