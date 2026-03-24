Sul fronte di San Siro si sono verificati sviluppi legati al rigore assegnato dopo l’azione Pavlovic-Simeone, mentre il giocatore Pulisic ha rilasciato alcune dichiarazioni. Nel frattempo, il mercato si mantiene in primo piano con diverse novità e aggiornamenti provenienti dal settore. La redazione di Pianeta Milan ha raccolto tutte le principali notizie relative a questi argomenti.

Archiviata la 30^ giornata di campionato, la Serie A si ferma per un weekend per lasciare spazio alla sosta Nazionali. Non si fermano però le news sul Milan che continua a comparire sulle pagine dei quotidiani e nelle home page dei siti sportivi. Tante indiscrezioni di calciomercato, la spiegazione dell'AIA sul rigore Pavlovic-Simeone e le parole di alcuni rossoneri del passato e del presente, ricordando Silvio Berlusconi: ecco le migliori notizie pubblicate sulla pagina di 'Pianeta Milan' nella giornata di oggi, lunedì 24 marzo 2026. PROSSIMA SCHEDA Esattamente 40 anni fa Silvio Berlusconi diventava il Presidente del Milan dopo la gestione Farina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Novità sul nuovo San Siro. Il rigore Pavlovic-Simeone e le parole di Pulisic. Mercato protagonista

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