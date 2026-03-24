Novità commissione Rossi Fazzolettini e ricarica | perizie

di Laura Valdesi SIENA "Il 25 marzo (domani, ndr) facciamo un ufficio di presidenza in cui deliberiamo di sentire, sotto forma testimoniale, Giovanni Fava (ex deputato leghista, ndr), in quanto era già uscito il suo nome in alcune trasmissioni televisive. Era stato anche intervistato. Aveva dato la disponibilità ad essere audito, se l’avessimo ritenuto opportuno. A questo punto fisseremo il primo aprile", annuncia il presidente della commissione parlamentare d’inchiesta bis Gianluca Vinci. Ma c’è di più: saranno disposte altre due perizie di consulenti che stanno già collaborando con quest’ultima. "Uno è il tenente colonnello Alessandro... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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