È la serata dei lunghi sospiri a via Arenula. Riecheggiano quelli di Carlo Nordio per i corridoi del ministero della Giustizia. Deluso, amareggiato per la battaglia della vita infranta contro il muro delle urne. Ci ha messo la faccia e la firma. Non intende dimettersi, il Guardasigilli, ma è pronto a farlo qualora glielo chiedessero. Trema tutto il ministero del resto dopo l’inciampo elettorale. Le reazioni Il ministro segue lo spoglio dalla sua stanza, poi si confronta con i collaboratori. Andrea Delmastro, il sottosegretario nel ciclone per l’affare “bistecche” - la quota di un ristorante in società con la figlia di un “prestanome” della malavita - si connette a metà pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Nordio non si dimette, in bilico c?è solo Delmastro. Giustizia, stallo fino al voto

Articoli correlati

Referendum sulla giustizia Nordio, Messina si mobilita: comitati del sì e del no pronti al voto del 22-23 marzoI comitati cittadini hanno già scelto i portavoce: per il no Aurora Notarianni, per il sì Nino Interdonato, che hanno presentato le motivazioni della...

Giustizia al voto: Nordio sfida l’opposizione, il referendumNordio a Forlì: La Riforma della Giustizia al Voto Popolare, tra Appelli al Sì e Dubbi sull’Opposizione Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha...

Una selezione di notizie su Nordio non si dimette in bilico c è...

Temi più discussi: Nordio non si dimette, in bilico c’è solo Delmastro. Giustizia, stallo fino al voto; Referendum giustizia, da Meloni a Nordio: le reazioni alla vittoria del No; Giorgia Meloni non si dimette; Cesare Parodi si dimette dalla presidenza dell'Associazione nazionale magistrati.

Nordio non si dimette, in bilico c’è solo Delmastro. Giustizia, stallo fino al votoÈ la serata dei lunghi sospiri a via Arenula. Riecheggiano quelli di Carlo Nordio per i corridoi del ministero della Giustizia. Deluso, amareggiato per la battaglia della vita ... ilmessaggero.it

Carlo Nordio: «Dimettermi? No, ho ancora molto da fare. Ma qualcosa si fermerà»Il ministro della Giustizia: «Perdere le elezioni fa parte della politica, successe anche a Churchill. Limitare la custodia cautelare sarà più difficile» ... roma.corriere.it

Oggi un ringraziamento speciale va al procuratore Nicola Gratteri, un grande calabrese, per il suo coraggio e la sua generosa battaglia a favore delle ragioni del NO alla riforma Nordio-Meloni sulla Giustizia, in difesa della Costituzione. x.com

Cantano Bella ciao e si emozionano di fronte ai dati dello spoglio del referendum. Eccoli i vertici e la base della Anm distrettuale, quelli che si sono battuti per la vittoria alla riforma Nordio. Sono felici. Piange Alessandra Maddalena, ex presidente della Anm, in facebook