Nordio non si dimette in bilico c?è solo Delmastro Giustizia stallo fino al voto

Da ilmessaggero.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È la serata dei lunghi sospiri a via Arenula. Riecheggiano quelli di Carlo Nordio per i corridoi del ministero della Giustizia. Deluso, amareggiato per la battaglia della vita infranta contro il muro delle urne. Ci ha messo la faccia e la firma. Non intende dimettersi, il Guardasigilli, ma è pronto a farlo qualora glielo chiedessero. Trema tutto il ministero del resto dopo l’inciampo elettorale. Le reazioni Il ministro segue lo spoglio dalla sua stanza, poi si confronta con i collaboratori. Andrea Delmastro, il sottosegretario nel ciclone per l’affare “bistecche” - la quota di un ristorante in società con la figlia di un “prestanome” della malavita - si connette a metà pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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