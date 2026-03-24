Il ministro della Giustizia dopo la sconfitta al referendum: "Non penso di dovermi dimettere. Il popolo non ci ha creduto, tutto qua". E sulle conseguenze del risultato è netto: "La magistratura opporrà una resistenza sistematica a qualsiasi progetto di riforma che il governo vorrà portare avanti" Napoli, Roma, Milano e le altre. Il No vince in tutte le grandi città italiane Roma. Pensa di dimettersi? “No”. Però le daranno la colpa della sconfitta, ministro Carlo Nordio. “Oddio sicuramente è una battaglia che io ho sostenuto. Con il massimo del mio vigore, della mia energia e della mia convinzione. Quindi è anche una sconfitta mia, di cui rivendico la paternità, perché se c’è una cosa che non mi manca è il coraggio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Nordio: “Delmastro e Bartolozzi restano. Ma vi dico cosa abbiamo sbagliato. Pm? Non temo vendette”

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