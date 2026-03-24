Il video di militari senegalesi che si contendono la Coppa alzata a Rabat nello scorso mese di gennaio, appare piuttosto esplicativo di quella che è l’attuale situazione legata all’assegnazione della Coppa d’Africa. Come si sa, nei giorni scorsi la Caf (la confederazione africana che gestisce il calcio continentale) ha assegnato al Marocco il trofeo. Il tutto, a distanza di due mesi dalla finale giocata proprio nella capitale marocchina e vinta ai supplementari dai senegalesi contro i padroni di casa. Il motivo, leggendo le carte della sentenza della Caf, riguarda l’abbandono del campo da parte dei giocatori del Senegal dopo l’assegnazione di un rigore dubbio al Marocco. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - NON SOLO PER SPORT – LA Coppa d’Africa non finisce più, tra Marocco e Senegal la partita ora è politica

Articoli correlati

Coppa d’Africa 2026: Caos e polemiche tra Senegal e MaroccoScopri il disastro istituzionale che ha sconvolto la finale della Coppa d'Africa 2026.

Coppa d'Africa, la finale sarà Marocco-SenegalSi preannuncia una grande sfida a Rabat tra due pesi massimi del calcio africano con diversi protagonisti che giocano in Europa (e in Italia)...

La #CoppaD’Africa viene assegnata al #Marocco: l’annuncio in diretta a #Sportitalia #criscitiello

Contenuti e approfondimenti su NON SOLO PER SPORT LA Coppa d'Africa...

Temi più discussi: Non solo Champions League, ecco le due finaliste di Coppa provinciale; Varese, non solo gol e canestri: arriva il premio per lo Sport Sociale. E il tifo violento verrà punito; Non solo Coppa del Mondo, tra martedì e mercoledì si decide la Coppa Europa: Pazzaglia, sono i tuoi giorni; Laura Pirovano nella storia dello sci italiano e trentino.

«La testa è solo per il Chieti». Il capitano dell’Ancona Luca Gelonese non vuole sentire parlare di distrazioni legate alla Coppa ItaliaLuca Gelonese capitano dell'Ancona, sappiamo che lei vuole lanciare un appello. «Assolutamente sì e vi ringrazio dell'opportunità: in questi giorni si è parlato sempre e solo della Coppa Italia e di ... corriereadriatico.it

Us Legnanese, non solo Coppa Bernocchi: un anno ricco di sport, anche a piediLa storica società ciclistica ha presentato a Palazzo Malinverni il calendario delle attività che prevede anche l’organizzazione di corse podistiche, oltre a BiciInFesta e altri appuntamenti dedicati ... msn.com

Sofia Goggia ospite in videochiamata da Fiorello: “Il SuperG Una coppa che mi mancava. Ora sogno l'oro ai Mondiali” facebook

Incontenibile Sofia #Goggia: "Il SuperG Una coppa che mi mancava. Ora...” x.com