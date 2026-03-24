Non solo gas & oil Perché la crisi a Hormuz è come covid e Ucraina

La crisi nello stretto di Hormuz ha causato interruzioni nelle catene di approvvigionamento, analogamente a quanto avvenuto durante la pandemia di covid e il conflitto in Ucraina. Diversi settori sono stati coinvolti, con effetti che si sono estesi ben oltre il settore energetico. Le misure adottate e le conseguenze di questi eventi sono state oggetto di attenzione internazionale.

Non solo gas & oil, numerose sono le catene di approvvigionamento già interrotte dopo il blocco di Hormuz, come durante la pandemia del covid o la guerra in Ucraina. Farmaci, cibo, chip, fertilizzanti. L’impatto completo sulle economie dei singoli Paesi è direttamente proporzionale al peso specifico rappresentato da un lato dalla globalizzazione (quindi da imprese e mercati interconnessi) e dall’altro da reti trasportistiche che incidono sui costi e sulle strategie delle aree interessate. Il Mediterraneo, ad esempio, non è “lontano” da Hormuz o dal Mar Rosso, dove già la criticità rappresentata dagli Houthi è stato un elemento di pressione oggettiva verso certe economie mondiali. 🔗 Leggi su Formiche.net

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