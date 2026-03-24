Non la fine del mondo ma uno schiaffo deve svegliare Soprattutto al Sud
Ho votato Sì. E, quindi, non sono contento. Non lo sono per nulla. Perché il verdetto delle urne del referendum sulla giustizia non è soltanto una sconfitta per chi, come me, credeva che fosse arrivato il momento di un «riequilibrio» tra politica e magistratura. C'è qualcosa di più profondo e inquietante. Già, perché il vero trionfatore di questa tornata referendaria si chiama Beppe Grillo. O meglio: il suo grillismo manettaro, quella miscela tossica di giustizialismo urlato, antipolitica e demagogia che tutto pretende e nulla stringe. È il grillismo che, arrivato al governo, ci ha regalato due capisaldi del malgoverno destinati a entrare... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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