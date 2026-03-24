Resterà in carica per il prossimo triennio il nuovo assetto del Centro nazionale di studi leopardiani, guidato dal presidente Fabio Corvatta. Ne fanno parte la contessa Olimpia Leopardi, in rappresentanza della famiglia del poeta, il sindaco di Recanati Emanuele Pepa e un autorevole comitato di studiosi leopardiani. Tra questi figurano Fabiana Cacciapuoti, già dirigente della Biblioteca nazionale di Napoli e responsabile del fondo leopardiano, Gaetano Lettieri, prorettore con delega alle attività culturali dell’Univiversità Sapienza, Matteo Angelo Palumbo, già docente dell’Università Federico II di Napoli, e Rosanna Purchia, già assessore alla cultura del Comune di Torino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nominato il comitato scientifico per il Centro studi leopardiani

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