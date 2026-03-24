Nogara prosegue Ci vediamo in Biblioteca | il 28 marzo ospite Alceo Medeia

A Nogara si conclude la settima edizione della rassegna culturale “Ci vediamo in biblioteca”, organizzata dall’associazione Amiamo la Pianura – Pianura Culturale, sezione Libri da Gustare, con il patrocinio del Comune e della Provincia. L’ultimo appuntamento è previsto per il 28 marzo e vedrà come ospite Alceo Medeia.

Ultimo appuntamento a Nogara per la rassegna culturale “Ci vediamo in biblioteca”, giunta alla sua settima edizione, promossa dall’associazione Amiamo la Pianura – Pianura Culturale, sezione Libri da Gustare, con il patrocinio del Comune di Nogara e della Provincia di Verona. Il prossimo appuntamento è in programma per sabato 28 marzo 2026 alle ore 18.00 presso Palazzo Maggi, sede della Biblioteca Comunale “Elisa Masini”, in via G. Ferrarini 1, vede anche la partecipazione attiva della sezione olistica "Natura - L - Mente" Ospite della serata sarà lo scrittore Alceo Medeia, che presenterà il suo romanzo olistico “Inganni & Incantesimi”, pubblicato da Youcanprint Olio Editore. 🔗 Leggi su Veronasera.it Articoli correlati Nogara, nuovo appuntamento con “Ci vediamo in biblioteca”: ospite Andrea CiresolaL’incontro sarà introdotto da Marco Falco, Presidente di Amiamo La Pianura, e da Jerry Brighenti della segreteria dell’associazione Prosegue con il... Nogara, appuntamento letterario con “Ci vediamo in biblioteca”: ospite Elisabetta BonatoProsegue a Nogara la rassegna culturale “Ci vediamo in biblioteca”, giunta alla sua 7ª edizione, promossa da Amiamo la Pianura – Pianura Culturale,... ci vediamo in biblioteca Alceo Medeia presenta Inganni & Incantesimi