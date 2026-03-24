Ne è un esempio la foto che vi proponiamo in copertina, con il capogruppo di Altra Idea di Città Francesco Rubini il quale, bottiglia di spumante in mano, esulta in piazza del Papa, ad Ancona, assieme ad altri attivisti di sinistra. “Governo Meloni dimissioni” recita lo striscione. Una richiesta che, sappiamo bene, è già stata rispedita al mittente. Partiamo quindi con il No dove il rifiuto più grande alla riforma costituzionale richiesta dal Governo Meloni arriva dai Comuni della Vallesina, i quali occupano i primi 4 posti in classifica e addirittura le prime 7 piazze tra le prime 10. Primeggia Montecarotto con il 64,75%, seguita da Jesi con il 64,28%. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Articoli correlati

Riforma della giustizia, da Agrigento parte la mobilitazione per il NoDa Agrigento prende forma la mobilitazione per il No alla riforma della giustizia.

Riforma della Giustizia, il tour del “Sì Separa” arriva in CasentinoArezzo, 10 marzo 2026 – Prosegue a ritmo serrato il ciclo di incontri dedicati alla riforma costituzionale della giustizia nel territorio aretino.

Tutto quello che riguarda No alla riforma della giustizia la...

Temi più discussi: No alla riforma della giustizia, la Vallesina recita la parte del leone. Per il Sì l'urlo più alto di tutti arriva da Filottrano; Referendum / A Jesi e in Vallesina larga affermazione del No; Referendum sulla magistratura: l’entroterra di Senigallia si mobilita; A Castelleone di Suasa l’incontro pubblico Perchè votare No al referendum.

Referendum, anche il Trentino Alto Adige dice no alla riforma della giustiziaUna vittoria di misura sul sì. Il no però è prevalso nettamente nelle città più grandi del Trentino e a Bolzano ... rainews.it

Referendum, le ragioni del sì e le ragioni del no alla riforma della magistraturaLe ragioni del si, le ragioni del no. Domenica 22 e lunedì 23 marzo l’Italia sarà chiamata alle urne del referendum costituzionale sulla riforma del sistema giudiziario. Sulla scheda che sarà consegna ... latinatoday.it

La squadra di Sandro Loroni vince il lungo duello con il Pietralacroce grazie allo 0-1 al San Biagio: numeri e protagonisti della cavalcata vincente LE TORRI Castelplanio #VallesinaTV #Calcio #Castelplanio facebook