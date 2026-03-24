Niente litigi e pugnalate alle spalle | la sfida della sinistra dopo la vittoria del No al referendum

Dopo la vittoria del No al referendum, i rappresentanti della sinistra hanno dichiarato di voler evitare conflitti interni e tradimenti. La discussione pubblica si concentra sulla necessità di mantenere coesione e unità all’interno del fronte politico. Fanpage.it, attraverso il suo podcast quotidiano alle 18.00, fornisce aggiornamenti su questa situazione, analizzando le dichiarazioni e gli sviluppi più recenti.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dei risvolti della vittoria del No al referendum sulla Giustizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Bignami sfida la sinistra alle urne: "Sadegholvaad ostaggio del Pd. Referendum, stop al clima d’odio"Grave l’aggressione subita l’altro ieri dal nostro consigliere Carlo Rufo Spina e da Giorgia Bellucci (segretaria del Partito liberaldemocratico,... Dopo la vittoria al referendum il centrosinistra alle prese con le liste, al Quartiere del Ponte la candidata è ValbruzziIl successo tra capoluogo e provincia ha galvanizzato la coalizione a sostegno di Antonella Russo ma saranno da due a tre le formazioni alle... Referendum giustizia 2026, le ragioni del Sì e del No alla riforma