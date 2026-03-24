Neymar salta una partita per recuperare ma gioca 24 ore a poker | E sì ho anche vinto soldi
Durante il fine settimana, Neymar ha dedicato diverse ore al gioco del poker, mentre non ha partecipato alla partita con il Santos a causa di un recupero fisico. In un'intervista ha dichiarato di aver vinto anche dei soldi giocando a poker. La sua assenza dal campo è stata giustificata dal bisogno di recuperare, ma ha comunque deciso di passare il tempo con questa attività.
Neymar si è dedicato per ore al poker nel fine settimana, non potendo scendere in campo con il Santos. L'attaccante ha spento le polemiche in Brasile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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