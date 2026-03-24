Cosa: Terza edizione di Next Generation Powerboat, evento di motonautica giovanile e inclusione. Dove e Quando: Civitavecchia, Piazza della Libertà (all’interno di Boat Days). Dal 27 al 29 marzo 2026, ore 10:00-18:00. Perché: Un progetto unico che unisce sport, formazione e sostenibilità, permettendo ai ragazzi di testare imbarcazioni e moto d’acqua in piena sicurezza. Il mare non è solo una distesa d’acqua, ma una palestra a cielo aperto dove forgiare carattere, competenze e coscienza ambientale. Da venerdì 27 a domenica 29 marzo 2026, la cornice di Piazza della Libertà a Civitavecchia tornerà a vibrare con l’energia della terza edizione di Next Generation Powerboat. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Next Generation Powerboat: a Civitavecchia il futuro della motonautica è giovane

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