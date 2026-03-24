Un video delle telecamere di sorveglianza mostra il momento di un incidente avvenuto sulla pista dell’aeroporto LaGuardia di New York, tra un aereo di linea della compagnia Air Canada e un mezzo dei vigili del fuoco. L’incidente è stato ripreso mentre si verificava il contatto tra i due mezzi durante le operazioni di assistenza. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali conseguenze o sulle cause dell’incidente.

Un filmato delle telecamere di videosorveglianza mostra il momento del drammatico incidente sulla pista dell’aeroporto LaGuardia di New York, tra un aereo di linea della Air Canada e un mezzo dei vigili del fuoco. Due persone sono morte e complessivamente, 41 persone, tra cui passeggeri, membri dell’equipaggio e personale di soccorso e antincendio dell’aereo, sono state trasportate in ospedale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - New York, schianto in pista all'aeroporto LaGuardia: il momento dell'incidente

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