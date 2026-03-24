New York schianto in pista all' aeroporto LaGuardia | il momento dell' incidente
Un video delle telecamere di sorveglianza mostra il momento di un incidente avvenuto sulla pista dell’aeroporto LaGuardia di New York, tra un aereo di linea della compagnia Air Canada e un mezzo dei vigili del fuoco. L’incidente è stato ripreso mentre si verificava il contatto tra i due mezzi durante le operazioni di assistenza. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali conseguenze o sulle cause dell’incidente.
Un filmato delle telecamere di videosorveglianza mostra il momento del drammatico incidente sulla pista dell’aeroporto LaGuardia di New York, tra un aereo di linea della Air Canada e un mezzo dei vigili del fuoco. Due persone sono morte e complessivamente, 41 persone, tra cui passeggeri, membri dell’equipaggio e personale di soccorso e antincendio dell’aereo, sono state trasportate in ospedale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
Articoli correlati
New York, incidente in pista tra aereo e camion: chiuso l’aeroporto LaGuardiaRoma, 23 marzo 2026 - L'aeroporto Fiorello LaGuardia a New York è stato chiuso in seguito a un incidente in pista con un veicolo.
New York, incidente in pista tra aereo e camion: chiuso l’aeroporto LaGuardia. “Due feriti gravi”Roma, 23 marzo 2026 - L'aeroporto Fiorello LaGuardia a New York è stato chiuso in seguito a un incidente in pista con un veicolo.
Incidente tra aereo e camion all'aeroporto di New York: i dialoghi dalla torre prima dello scontro
Una selezione di notizie su New York
Temi più discussi: Incidente su pista tra aereo e veicolo a New York. Media: 'Due i morti'. Sospesi i voli all'aeroporto LaGuardia di New York; Schianto tra un aereo e un camion dei vigili del fuoco all’aeroporto di New York, due morti; Incidente all'aeroporto LaGuardia di New York: aereo contro mezzo dei vigili del fuoco. Due morti, scalo chiuso; Incidente a New York, aereo contro camion: morti pilota e copilota Air Canada. Il video.
New York, schianto in pista all'aeroporto LaGuardia: il momento dell'incidente(LaPresse) Complessivamente, 41 persone, tra cui passeggeri, membri dell'equipaggio e personale di soccorso e antincendio dell'aereo, sono ... stream24.ilsole24ore.com
New York, l'incidente aereo a LaGuardia: l'allarme in extremis della torre di controllo e il tragico schianto con due morti. Cosa è davvero successoUn grave incidente all’aeroporto di New York riaccende i riflettori sulla sicurezza del traffico aereo: sono morti il pilota e il co-pilota. msn.com
Il comandante e il primo ufficiale si trovavano alla guida dell’aereo che domenica sera si è scontrato sulla pista dell’aeroporto La Guardia di New York - facebook.com facebook
Anche l'Umbria in vetrina a New York con lo Stendardo di Raffaello x.com