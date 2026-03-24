Da tre giorni la primavera è arrivata ufficialmente, ma il clima in Toscana resta rigido e inaspettatamente invernale. La regione si trova sotto l’effetto di un ciclone artico che porta neve a quote di circa 600 metri e venti molto forti. Le condizioni meteo sono state segnalate come particolarmente intense, con temperature ancora bassissime e precipitazioni nevose che interessano diverse zone.

Firenze, 24 marzo 2026 – La primavera ha fatto ufficialmente il suo ingresso da tre giorni, ma quanto a clima siamo ben lontani dalla stagione delle temperature miti e gradevoli che consentono maniche corte e golfini invernali riposti negli armadi. L’irruzione polare rispedirà la Toscana in pieno inverno. La data da segnare sul calendario. Torna anche la neve Ribaltone termico in arrivo. Plum blossoms in the snow in spring Peraltro nelle prossime ore è atteso un ribaltone termico in arrivo sull'Italia. Una svolta meteo a è prevista a partire da mercoledì sera, quando sull'Italia piomberà un vero e proprio fronte polare-artico. Lo annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Neve a 600 metri e vento forte, la Toscana nel mirino del ciclone artico

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