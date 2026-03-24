Non si sa ancora se la pace sia a portata di mano o se sia un bluff di Donald Trump «per manipolare i mercati», come sostiene il suo presunto interlocutore, Esmaeil Baqaei, presidente del Parlamento iraniano. La testata israeliana Ynet news, ieri, affermava che Washington si darebbe 21 giorni per ulteriori incursioni militari e per negoziare con il nemico: la guerra dovrebbe finire il 9 aprile. L’emittente Channel 12 ha però interpellato un alto funzionario della sicurezza nazionale, piuttosto cauto sulle prospettive di pace: è «prematuro» parlarne, ha risposto, aggiungendo che «non è previsto che Teheran accetti le condizioni attuali».... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Netanyahu (per ora) si accoda a Trump: «La pace tutelerà i nostri interessi»

Articoli correlati

Trump e Netanyahu attaccano l’Iran, l’Ue si accoda: un esempio da manuale di ‘violenza epistemica’La massima potenza militare sul pianeta è concentrata nelle mani di un uomo che l’8 gennaio scorso ha dichiarato al New York Times, senza alcun...

Corona: Trump e Netanyahu, solo interessi energeticiIl 10 marzo, durante la trasmissione televisiva È sempre Cartabianca, il cantautore Mauro Corona ha espresso un giudizio netto sulla dinamica bellica...

Netanyahu Congratulates Trump on Venezuela Strike