Nessuno se lo aspettava Grande Fratello Vip e Ilary Blasi la decisione di Mediaset è ufficiale

Il ritorno del Grande Fratello Vip su Canale 5, con Ilary Blasi alla conduzione, era stato presentato come un rilancio importante del reality. Dopo le prime due puntate, però, i dati degli ascolti tv hanno evidenziato un andamento in calo che ha riportato l’attenzione sulle scelte di Mediaset in termini di programmazione. I risultati Auditel hanno alimentato un confronto immediato con la concorrenza della serata, in particolare con la fiction Le libere donne, che ha registrato performance superiori. Ascolti: i dati delle prime due puntate del Grande Fratello Vip. La puntata d’esordio, trasmessa martedì, ha ottenuto il 18,40% di share con 2 milioni e 146 mila telespettatori. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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