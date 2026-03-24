Nessun reddito dichiarato ma un ingente patrimonio | sequestrati villa e beni per 250mila euro

Il provvedimento eseguito dalla guardia di finanza; analizzati i flussi finanziari dell’uomo di Anzio e di quattro presunti prestanome, attraverso i quali sarebbero stati reimpiegati i capitali accumulati Senza alcun reddito ma con un ingente patrimonio: è scattato il sequestro di beni per circa 250mila euro per un uomo di Anzio attualmente detenuto e già gravato da precedenti penali per diverse ipotesi di reato, tra cui delitti contro il patrimonio e la persona, oltre che in materia di stupefacenti. Il provvedimento è stato eseguito dalla guardia di finanza a seguito di una attività investigativa, coordinata dall’Autorità Giudiziaria capitolina e condotta dai militari della Compagnia di Nettuno, che trae origine da approfonditi accertamenti patrimoniali. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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