Il provvedimento eseguito dalla guardia di finanza; analizzati i flussi finanziari dell’uomo di Anzio e di quattro presunti prestanome, attraverso i quali sarebbero stati reimpiegati i capitali accumulati Senza alcun reddito ma con un ingente patrimonio: è scattato il sequestro di beni per circa 250mila euro per un uomo di Anzio attualmente detenuto e già gravato da precedenti penali per diverse ipotesi di reato, tra cui delitti contro il patrimonio e la persona, oltre che in materia di stupefacenti. Il provvedimento è stato eseguito dalla guardia di finanza a seguito di una attività investigativa, coordinata dall’Autorità Giudiziaria capitolina e condotta dai militari della Compagnia di Nettuno, che trae origine da approfonditi accertamenti patrimoniali. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Articoli correlati

"Patrimonio sproporzionato rispetto ai redditi", sequestrati beni per 700mila euro a BitontoIl Tribunale di Bari, su richiesta della locale Procura, ha disposto la misura di prevenzione patrimoniale della confisca nei confronti di un...

Prometteva guadagni facili ma era una truffa: sequestrati beni per 4 milioni di euro e un antico claviorganoLa Guardia di Finanza di Perugia sequestra beni per oltre 4 milioni a un imprenditore per truffe finanziarie.

Aggiornamenti e notizie su Nessun reddito

Discussioni sull' argomento Nessun reddito dichiarato ma con un ingente patrimonio: sequestrati villa e beni per 250mila euro; Referendum giustizia, ecco cosa cambia davvero se vince il Sì: la verità che nessuno ti dice; 730: ecco dove spariscono i 260 euro di rimborso per chi supera i 50 mila euro lordi; Case popolari e la solita pseudosinistra in cerca dei consensi perduti.

Scoperti furbetti del reddito di inclusione: “buco” da 420mila euro. Nessun giornalista né ha parlato Se era il RDC ci avrebbero massacrato facebook