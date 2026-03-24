Nella chiesa del carcere femminile della Giudecca anteprima Talent week 2026

Sarà la Chiesa di Santa Maria Maddalena, all’interno carcere femminile di Venezia, a tenere a battesimo, oggi alle 17.30, l’anteprima dell’edizione 2026 di Talent Week, la settimana dedicata ai talenti, nata lo scorso anno su impulso delle Camere di commercio di Padova, di Venezia e Rovigo e di Verona per mettere in relazione giovani, imprese e territori, rafforzando la dimensione di area vasta del progetto e aprendo una nuova fase di crescita per l’intero Nordest. L’incontro nella casa di reclusione femminile della Giudecca è aperto al pubblico e sarà moderato da Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto. A confrontarsi con lui saranno l’attore Andrea Bellacicco, l’influencer Veronica Civiero, Sara Griggio della Scuola italiana Design e Giovanni Montanaro, avvocato e scrittore. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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