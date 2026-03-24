Nel weekend torna l' ora legale lancette avanti un' ora

Tornata la primavera, ora è tempo dell'ora legale. Il prossimo fine settimana sarà infatti tempo di dire addio all’ora solare e preparare gli orologi per il cambiameento, fissato nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026. Bisognerà spostare le lancette avanti di un’ora: le 2 diventeranno le 3. Introdotta per questioni di ottimizzazione energetica e applicata per la prima volta in Germania nel 1916, negli ultimi anni l’ora legale è al centro di un dibattito che riguarda una possibile abolizione del cambio stagionale dell’ora. Tendenzialmente i Paesi del Nord Europa tendono verso il mantenimento dell’ora solare tutto l’anno, mentre i Paesi del Sud Europa, viceversa, preferiscono l’ora legale. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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Ora legale 2026: nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo le lancette vanno spostate un’ora avanti. Quando torna l’ora solareL'arrivo di marzo porta con sé una scadenza fissa nel calendario di ogni anno: il cambio dell'ora.

Ora legale 2026, quando cambia La data in cui spostare le lancette indietro quest'anno arriva prima

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