Nel Pontino cresce l’allerta per l’epatite A | 24 casi e 6 ricoveri

Latina, 24 marzo 2026 – Un incremento dei casi di epatite A si è registrato negli ultimi giorni in provincia di Latina. Si tratta di un’infezione acuta del fegato causata dal virus HAV che si trasmette per via oro-fecale, attraverso ingestione di acqua o cibi contaminati oppure per contatto stretto con una persona infetta. Ad oggi le segnalazioni risultano complessivamente 24, distribuite nelle città di Aprilia, Fondi, Formia, Latina, Sabaudia, Sermoneta, Campodimele, Priverno, Lenola, e Terracina. I pazienti ricoverati sono attualmente 6, tutti in condizioni stabili e in reparti ordinari. Emergenza epatite A, l’Asl interviene. La ASL di Latina ha immediatamente attivato tutte le misure necessarie per contenere la diffusione del virus e tutelare la salute pubblica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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