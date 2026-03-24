Ora che la destra per il No ha battuto la sinistra per il Sì, la magistratura continuerà a promuoversi e a sanzionare i negligenti attraverso le correnti del Csm unico, preparando ulteriori rese dei conti Napoli, Roma, Milano e le altre. Il No vince in tutte le grandi città italiane Referendum giustizia: vince il No. Meloni: "Andiamo avanti". Schlein: "Disponibili alle primarie" Bel colpo. Siam pronti alla morte l’Italia chiamò. No! Il sottile fascino del No, salvo che per la riduzione del numero dei parlamentari con due maggioranze diverse e opposte, per uno straccio di federalismo che oggi tutti dannano, per l’abolizione del finanziamento pubblico dei partiti e si è visto come è andata, per l’abolizione delle preferenze che ora si rivendicano e rimpiangono, ha avuto modo di prevalere ancora. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Nel paese del No non cambia nulla, a parte per i magistrati e per Rep. che comincerà a dire No in greco

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